Oropa: tante esperienze da vivere tra autunno 2025 e primavera 2026 FOTO e VIDEO

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, insieme all’ASD e C. Conca d’Oropa, presenta un calendario ricco di attività da svolgere ad Oropa, da autunno 2025 a primavera 2026. Un luogo dove religione, storia, natura e sport si intrecciano creando un’esperienza autentica per tutti gli amanti della natura e del benessere.

Oropa offre per tutto l’anno un impianto polisportivo attivo, situato a 1200 metri d’altitudine, capace di soddisfare ogni passione sportiva. Durante l’inverno, si potranno vivere emozioni uniche praticando sport appassionanti e unici nel loro genere, come pattinaggio su ghiaccio, broomball, curling, ciaspolate diurne e notturne, biathlon con tiro con l’arco, bob e slittini sulla neve.

Con l’arrivo dell’autunno, della primavera e dell’estate, Oropa si trasforma in un punto di ritrovo per gli appassionati di uni hockey, tiro con l’arco, orienteering e camminate in montagna. Le passeggiate accompagnate guideranno alla scoperta dei tesori nascosti del territorio, mentre il noleggio E-Bike permetterà di esplorare le zone fino al suggestivo Lago Mucrone.Da maggio ad ottobre, il Parco Avventura d’Oropa accoglie grandi e piccoli per sfide emozionanti tra gli alberi, mentre la Panchina Gigante della Pace propone una camminata indimenticabile da Biella fino a Oropa.Per chi ama il magico e il fantastico, il Villaggio Incantato dei Troll offre un’esperienza unica: oltre 120 troll in terracotta e ambientazioni da scoprire, accompagnate da laboratori creativi di terracotta per adulti e bambini.Tutte queste attività sono state pensate per un unico obiettivo: promuovere lo sport e la cultura in un contesto naturale.