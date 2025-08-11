Tollegno, parto in casa: mamma e bimbo stanno bene

Momenti di grande emozione questa mattina, lunedì 11 agosto, quando a Tollegno una donna di 34 anni ha dato alla luce il proprio figlio nella propria abitazione. Il parto è avvenuto in casa, con l’assistenza di un’altra donna che, passo dopo passo, ha seguito in diretta telefonica le indicazioni fornite dalla centrale operativa del 118.

Grazie alla prontezza e alla collaborazione di tutti, è nato un maschietto in buona salute. Subito dopo il lieto evento, mamma e bimbo sono stati trasferiti in ospedale con l’elisoccorso per ricevere le cure e i controlli necessari.

Secondo quanto si apprende, sia la madre che il neonato stanno bene.