Parto in casa a Tollegno con l'aiuto del 118 al telefono, il racconto della mamma

Nella mattinata di ieri, lunedì 11 agosto, un travaglio “precipitoso” ha colto di sorpresa tutti, mamma compresa, che ha chiamato il 112 ma, all’arrivo, il parto era già giunto al termine. Tutto è andato bene e mamma e bambino si trovano ora presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella. Il lieto evento è accaduto in un’abitazione privata del Biellese. La madre nelle ore precedenti aveva avvertito i primi segnali del travaglio. I soccorsi, allertati alle ore 8, sono giunti subito, in elicottero. Nel frattempo gli operatori della centrale la assistevano a distanza. Pochi minuti prima dell’arrivo dei sanitari, alle 8.14 il bambino era già venuto al mondo.

In casa era presente un famigliare e anche il primo figlio di due anni che stava dormendo e che si è svegliato quando fortunatamente il fratellino era già nato. Nel frattempo è sopraggiunto il marito rientrato dal lavoro. «Non avrebbero mai potuto fare in tempo. Tutto è successo in pochi minuti. Il bambino, di quasi 4 Kg, è uscito in pochi istanti. Stava bene e anch'io stavo bene: tutto è andato per il meglio. Ringrazio il personale intervenuto. Sono sempre stata tranquilla, anche grazie al loro supporto», ha dichiarato la donna biellese di 34 anni che ha aggiunto “Essendo arrivata ieri, 10 agosto, alla data fissata come termine della gravidanza, ho trascorso la giornata in piscina e ho passeggiato anche nella tarda serata e nella notte. Quello che posso dire dalla mia esperienza è che può contribuire in senso positivo anche la “testa”, ossia la serenità; l’atteggiamento con il quale si affronta il momento del travaglio e poi del parto può sicuramente giovare”.