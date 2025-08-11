Lessona: c'è il progetto per le nuove gradonate al Palazzetto dello Sport

Il Comune di Lessona ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di nuove gradonate nell’area manifestazioni adiacente al Palazzetto dello Sport comunale. L’intervento, curato dall’architetto Comoglio di Biella e donato al Comune dal Circolo Lessona, sarà candidato a un bando regionale per l’ottenimento di un contributo finanziario.

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1346 del 7 luglio 2025, ha infatti indetto una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni con meno di 35.000 abitanti per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nel 2026. Il bando prevede fondi destinati a interventi in vari ambiti, tra cui infrastrutture sociali, messa in sicurezza del territorio, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Il progetto del Comune di Lessona prevede un investimento complessivo di 275.000 euro, di cui 225.000 euro saranno richiesti come contributo regionale, mentre 50.000 euro saranno cofinanziati dal Comune stesso. L’opera sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune, in attesa dell’assegnazione del finanziamento.

La proposta è stata approvata all’unanimità dalla Giunta Comunale, che ha anche deciso di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione. Il progetto, aggiornato con gli ultimi elaborati tecnici ed economici, rappresenta un importante passo avanti per migliorare le infrastrutture sociali del territorio, offrendo nuove strutture funzionali e accoglienti per eventi e manifestazioni sportive.