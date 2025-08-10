A Cavaglià la 19° edizione di “Per le strade di Calliano”

Non solo musica, divertimento ed appuntamenti enogastronomici. La Festa dei Giovani di Cavaglià è anche sport e condivisione. Martedì 12 agosto avrà luogo la 19° edizione di “Per le strade di Calliano”, manifestazione non competitiva/ludico motoria realizzata dal Comune e dagli organizzatori della festa, con il supporto tecnico dell'ASD Atletica Santhià.

Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 al salone polivalente con le iscrizioni, da cui è prevista la partenza alle 20 su un percorso pianeggiante e collinare su strada asfaltata e sterrata (7mila circa). L'iscrizione è di 6 euro, con pacco gara e buono cena. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. È anche garantita la presenza di personale medico e DAE.