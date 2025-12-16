Ultimi Giorni, il Natale è vicino!

Cari amici , mancano solo pochi giorni a Natale!

​Vogliamo ricordarvi che il nostro Mercatino Natalizio Carmelitano di solidarietà per il Monastero Mater Carmeli di Biella è ancora aperto e vi aspetta fino al giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2026!

​Non perdete l'occasione di trovare regali speciali che portano gioia due volte: a chi li riceve e al nostro Monastero.

Troverete artigianato, dolci, oggetti religiosi e tante idee regalo solidali uniche, confezionati con eleganza e stile, perché la preghiera rende luminoso ogni gesto!

​Grazie per chi vorrà scegliere di far parte della nostra missione: se acquisti un regalo solidale, aiuti il nostro Monastero!

​Il Mercatino natalizio è aperto tutti i giorni dalle h 8,30 alle h 12,00 – dalle h 15,30 alle h 17,30.

Ci troverai in strada del Bottegone 9, a Biella.

Suonate al portone del Monastero dove troverete le Sorelle carmelitane ad accoglievi.

​Vi aspettiamo!

​Grazie di cuore per il vostro sostegno,