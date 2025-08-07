 / Cossato e Cossatese

Castelletto Cervo, gruppo di Ghemme in visita al Monastero Cluniacense

Castelletto Cervo, gruppo di Ghemme in visita al Monastero Cluniacense (foto dalla pagina Facebook di Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo)

Nei giorni scorsi, è giunto in visita al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo un gruppo proveniente da Ghemme.

A riportarlo la stessa realtà sui propri canali social: “Ricordiamo che Ghemme e Carpignano Sesia, insieme alla nostra comunità, fanno parte della Federazione Europea dei Siti Cluniacensi, rete che unisce i luoghi segnati dalla presenza spirituale e culturale dell’ordine di Cluny. In tale occasione è stata riaperta al pubblico la seconda chiesa del complesso, dedicata a Maria, elemento tipico dei siti Cluniacensi. Rinnoviamo con gratitudine il nostro ringraziamento agli amici di Ghemme per la loro gradita visita”.

