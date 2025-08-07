Castelletto Cervo, gruppo di Ghemme in visita al Monastero Cluniacense

Nei giorni scorsi, è giunto in visita al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo un gruppo proveniente da Ghemme.

A riportarlo la stessa realtà sui propri canali social: “Ricordiamo che Ghemme e Carpignano Sesia, insieme alla nostra comunità, fanno parte della Federazione Europea dei Siti Cluniacensi, rete che unisce i luoghi segnati dalla presenza spirituale e culturale dell’ordine di Cluny. In tale occasione è stata riaperta al pubblico la seconda chiesa del complesso, dedicata a Maria, elemento tipico dei siti Cluniacensi. Rinnoviamo con gratitudine il nostro ringraziamento agli amici di Ghemme per la loro gradita visita”.