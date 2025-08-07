Calcio, la Biellese vince 3-1 a Castellanza FOTO

Prosegue con buone sensazioni la preparazione della Biellese, che sul campo dello stadio “Provasi” di Castellanza ieri mercoledì 6 agosto conquista la prima vittoria in amichevole. Padroni di casa della Castellanzese in vantaggio con Rausa, ma i bianconeri di mister Prina reagiscono con carattere e ribaltano il risultato grazie al gol di Marra e alla doppietta di Naamad.
Buone indicazioni da parte di tutto il gruppo, in una gara che ha visto l’assenza di Stefano Beltrame, fermato da una distorsione alla caviglia destra: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del Club.
Ampio turnover nella ripresa, con Prina che ha modificato per sette undicesimi la formazione iniziale, coinvolgendo l’intera rosa a disposizione.
Sabato terzo test estivo per la Biellese, ancora lontano dalle mura amiche: avversario il Bra, neopromosso in Serie C, nella suggestiva cornice della Valle d’Aosta.