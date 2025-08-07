Reparto chirurgia vascolare O.I.B Ponderano, il grazie di un lettore

Leggo che altre persone che hanno avuto necessità di ricorrere al reparto chirurgico, hanno manifestato pareri positivi nei confronti di tutta l'equipe medica per professionalità e competenza.

Mi permetto di aggiungere che oltre a questo importante aspetto, il supporto psicologico e l' empatia dimostrata vanno evidenziate come elementi che costituiscono la eccellenza del nostro ospedale.

A tutti coloro che tendono a reputare con sufficienza l' operato della sanità locale , consiglio di non sottovalutare la realtà che merita la giusta riconoscienza, e non solo critiche poco obiettive.

Cordialmente

P.S ancora un vivo ringraziamento anche a infermieri e personale subalterno.