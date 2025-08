Torna“Wonnie in giro” a Zubiena: ci saranno anche Ciccio Graziani e Lucky Lucchetta

Una giornata all’insegna del movimento all’aria aperta esplorando la storia e le tradizioni di Zubiena, uno dei borghi più suggestivi della Provincia di Biella: ecco cosa prevede l’edizione di quest’anno di “Wonnie in giro”, evento organizzato da Fondazione FILA Museum in programma per il prossimo 6 settembre.

Anche quest’anno la mascotte ufficiale di Fondazione FILA Museum, Wonnie guiderà grandi e piccoli in un percorso di trekking culturale, invitando i partecipanti a scoprire il territorio con curiosità ed entusiasmo. Sport, natura e antiche tradizioni si intrecceranno in un’esperienza unica, capace di unire divertimento e scoperta. Trekking urbano tra natura e cultura La tappa principale della quinta edizione di “Wonnie in giro” sarà quindi Zubiena, nel cuore della Serra morenica biellese. Nell’ottica di coniugare la sensibilizzazione verso l’importanza del movimento e la valorizzazione della cultura locale, Fondazione FILA Museum ha organizzato un itinerario caratterizzato da camminate, visite, spettacoli e momenti di svago tra musica ed enogastronomia.

Entrando più nel dettaglio del programma, infatti, la mattinata di sabato 6 settembre sarà scandita da numerose attività: ritrovo presso Pro Loco Zubiena alle 9, per completare le iscrizioni e ritirare i pacchi gara; partenza da Zubiena alle 9.30/10, camminando attraverso i vicoli in pietra e ammirando scenari panoramici indimenticabili; passaggio a “La Curva dell’Arte” alle 10.15, una tappa musicale organizzata dall’Associazione Belvedere; visita e aperitivo al Forno Comunitario di Vermogno alle 11, per conoscere uno dei principali simboli della memoria collettiva del borgo, restaurato dall’associazione Vermogno Vive e oggi punto di ritrovo culturale; passerella sull’Elvo alle 12, per assistere alla dimostrazione di ricerca dell’oro alluvionale allestita a cura dell’Associazione Biellese dei Cercatori d’Oro; rientro alla Pro Loco di Zubiena alle 13.30/14, con degustazione di piatti tipici in occasione della “Festa del Campagnin”, tra stand gastronomici e atmosfera conviviale. È anche prevista la visita gratuita al Museo dell’Oro e della Bessa, occasione unica per scoprire l’antica vocazione aurifera di Zubiena.

L’esperienza di tutti i partecipanti all’evento sarà arricchita dalla presenza di alcuni ospiti speciali, tre star provenienti dal mondo dello sport che Fondazione FILA Museum vanta come ambassador: ci sarà, infatti, Francesco “Ciccio” Graziani, campione del mondo nel 1982 e icona del calcio nazionale, ma anche Andrea “Lucky” Lucchetta, capitano della nazionale di pallavolo italiana negli anni ’80 e ’90 e da sempre promotore di sport e inclusione. Sarà anche presente Alessandra Chillemi, figura di punta della breakdance italiana e punto di riferimento della scena urban nazionale, promotrice della cultura hip hop.

La partecipazione all’evento “Wonnie in Giro 2025” è gratuita ma è necessario effettuare la prenotazione, compilando il form online sul sito ufficiale di Fondazione FILA Museum. L’indirizzo e-mail info_fondazione@fila.com e i numeri +39. 015 099 7011 - +39 340 2783178, inoltre, sono sempre a disposizione per ricevere maggiori informazioni e dettagli sulla manifestazione.