Passeggiata al Gorgomoro, un lettore "Imbarazzante". Franceschini: "Ci stiamo lavorando" FOTO

"È veramente imbarazzante vedere l’incuria ed il degrado di una delle più belle passeggiate nel verde della città!" ci scrive in una lettera un lettore dopo aver fatto una passeggiata al Gorgomoro a Biella, fino alla cappelletta del ponticciolo. "Sentieri e pontili impraticabili, staccionate divelte, piante cadute ed in posizione pericolosa per i passanti; gruppi di giovani e non, mal curanti dell’ambiente ed del silenzio che un luogo di mediazione dovrebbe avere… Ci vogliono più controlli! Più sorveglianza!".

Continua il lettore: "Non ho mai incontrato nessuno, né una guardia forestale, né un guardia pesca, né forze dell’ordine, durante le mie passeggiate…

Il mantenimento ed il decoro delle aree verdi, sono il primo biglietto da visita per i turisti che vengono a farci visita. Facciamo qualcosa per riqualificare l’intera area, coinvolgendo associazioni, volontari, gli alpini; i cittadini, che pagano le tasse, ve ne saranno estremamente grati! Grazie".

Interpellato sulla questione, l'assessore ai Parchi e ai Giardini Cristiano Franceschini afferma di essere al corrente della situazione e di stare già lavorando per riportare l'area in sicurezza: "E' attualmente in fase di sviluppo un progetto dedicato alla manutenzione del verde e alla riqualificazione delle passerelle e dei corrimano in legno lungo il Sentiero del Gorgomoro, percorso escursionistico immerso nella natura che negli ultimi tempi ha mostrato segni di criticità. Da diverse settimane gli Uffici Tecnici sono al lavoro per organizzare gli interventi necessari, con l’obiettivo di ripristinare il decoro e garantire la sicurezza lungo l’intero tracciato".

In particolare, il progetto prevede:

• la sostituzione o riparazione di tutte le passerelle in legno

• la sistemazione dei corrimano

• un piano strutturato per la manutenzione del verde

Non è tutto, l'intervento ha degli sponsor: "Il materiale in legno per la riqualificazione delle passerelle e dei corrimano - spiega l'assessore - verranno messi a disposizione da un imprenditore locale, mentre la manodopera sarà fornita dalla Protezione Civile Alpini, grazie agli accordi intrapresi in occasione della recente Adunata Nazionale Alpini. Ringrazio per la collaborazione tra istituzioni, volontariato e realtà imprenditoriali locali, questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di cura e attenzione al territorio".

E' anche già stabilita una tempistica: i lavori verranno eseguiti nel mese di settembre.