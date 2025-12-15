Biella Master, nutrita partecipazione alla Cena degli Auguri 2025

Giovedì 11 dicembre, per il secondo anno consecutivo, la cena degli Auguri della Fondazione Biella Master Fibre Nobili si è svolta a Villa Dea Terrace Bistrot, presso il circolo I Faggi di via Ramella Germanin, a Biella.

Accolti dal presidente Luciano Barbera, il quale ha rivolto ai presenti un caloroso augurio di Buone Feste, la serata ha registrato una nutrita partecipazione di imprenditori, docenti, membri del direttivo, sostenitori del Biella Master e allievi delle passate edizioni.

E’ stata anche l’occasione da parte del Presidente Barbera e del Direttore e Tutor dei corsi, Giovanni Schiapparelli, di salutare i masterini che concluderanno a gennaio 2026 l’anno di formazione e dare il benvenuto ai sei allievi che hanno superato le selezioni per l’edizione 2026/2027.