Allerta gialla da domani per neve a bassa quota sul basso Piemonte

Allerta gialla per rischio idrogeologico sul basso Piemonte (zone E, F, G, H ed M) e per neve a bassa quota.

Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Saranno possibili disagi alla viabilità, locali interruzioni di servizi a causa delle nevicate e locali allagamenti o isolati fenomeni di versante per piogge localmente forti. I primi fenomeni precipitativi si verificheranno stasera sul settore meridionale con una quota neve che inizialmente sarà sui 1100-1300 m. Domani mattina le precipitazioni si estenderanno a tutta la regione con intensità moderata diffusa, forte sul basso Piemonte con valori puntualmente molto forti sulle Alpi liguri e sull’Appennino ove localmente avranno carattere temporalesco a causa della formazione di celle sul mar Ligure. In questa fase il livello delle nevicate raggiungerà i valori più bassi con 400-500 m su Cuneese, Langhe e Monferrato, quote collinari sul resto della regione a eccezione dell’Appennino orientale ove la quota neve sarà sui 1200-1500 m con locali episodi di pioggia congelante. Nel pomeriggio l’allontanamento della depressione verso l'Africa nordoccidentale determinerà un’attenuazione dei fenomeni precipitativi a partire da ovest e uno rialzo delle nevicate a quote di bassa montagna verso sera. Mercoledì proseguirà la risalita di pressione con un esaurimento delle precipitazioni, ampie schiarite in giornata e nebbie nella notte successiva”.

Alla fine dell’evento sono attesi circa 50 cm di neve fresca su Alpi Liguri e Marittime oltre i 1500 m con locali picchi di 70-80 cm; valori più bassi sugli altri settori alpini intorno a 20-30 cm. Possibile neve a Cuneo città martedì mattina con 5-10 cm di accumulo e solo fiocchi sulla collina torinese.







