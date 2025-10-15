Mucrone Local e Alpini al lavoro sul sentiero del Gorgomoro

Saranno Mucrone Local – ETS e l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella a occuparsi della manutenzione ordinaria delle passerelle del sentiero del Gorgomoro, il percorso che collega il cuore di Biella con Oropa. Le due associazioni, da sempre impegnate nella valorizzazione e nella tutela del territorio, hanno proposto al Comune un intervento di ripristino che prevede la fornitura e la posa del materiale per il rifacimento di quattro passerelle, ciascuna di circa tre metri di lunghezza, e la ristrutturazione di una quinta, utilizzando il legno recuperato dalle precedenti strutture ancora in buono stato.

La Giunta Comunale di Biella ha accolto e approvato la proposta, formalizzando la collaborazione attraverso un protocollo d’intesa che disciplina le modalità operative della manutenzione. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di valorizzazione degli itinerari escursionistici cittadini, volto a favorire la fruizione dei percorsi naturalistici e a potenziare l’attrattiva turistica del Biellese, anche come leva di sviluppo locale.

Nel documento approvato si ricorda che il Comune, attraverso il Regolamento Comunale del Verde (adottato nel 2004 e aggiornato nel 2019), riconosce la vegetazione come componente fondamentale del paesaggio urbano e promuove la tutela e il miglioramento delle aree verdi come elementi qualificanti della qualità della vita cittadina.

Il provvedimento richiama inoltre l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, che promuove il principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l’iniziativa autonoma dei cittadini e delle associazioni nello svolgimento di attività di interesse generale.

Con la delibera n. 201 del 13 ottobre 2025, la Giunta ha quindi: Approvato il protocollo d’intesa per la manutenzione ordinaria delle passerelle del sentiero “Gorgomoro”; Individuato i temi prioritari dell’azione amministrativa, tra cui la promozione dell’associazionismo e della cooperazione, nonché la tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio biellese; Precisato che l’iniziativa non comporta oneri finanziari per il Comune, limitandosi agli impegni previsti dall’articolo 3 del protocollo ed ha affidato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la responsabilità del procedimento e degli adempimenti necessari alla sottoscrizione dell’accordo.