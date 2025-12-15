Rugby, BRC, tutti i risultati del weekend gialloverde

UNDER 18

14.12.25 Biella Rugby v San Mauro 17-7 (10-7)

Marcatori. Mete: Salussolia (2), Avanzi. Trasformazioni: Pavesi

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Pavesi, Meneghetti (55’ Parnenzini), Salussolia (66’ Deni); Rossi (cap.), Bocchino; Avanzi, Chiorboli, Protto; Zavarise, Bredariol (66’ Perju); Rossi (50’ Borio), Ferro (45’ Vatteroni), Curatolo.

Pietro Giordano, coach: “Biella si riscatta dopo la partita di andata: contro San Mauro ci si aspettava un incontro tosto e così è stato; qualche errore individuale tiene a galla gli ospiti e il primo tempo si conclude sul 10 a 7. Nel secondo tempo Biella capitalizza e il punteggio varia, risultato finale”.

UNDER 16

13.12.25 Cus Genova v Biella Rugby 25-29 (22-5)

Marcatori. Mete: Balducci (2), Defilippi, Gobbi, Braggion. Trasformazioni: Bertone (2)

Andrea Caputo, coach: “È stata una bella battaglia la partita contro Cus Genova. I biellesi sono partiti bene, ma la meta segnata da Balducci al 12’ sarebbe rimasta l’unica del primo tempo, dominato da Cus Genova, una squadra solida, fisica, compatta e ben organizzata che ha chiuso la prima parte del match in vantaggio di 22 a 5. Ma i ragazzi del Brc non si sono persi d’animo. Alla ripresa hanno cominciato da subito la rimonta che li ha portati, con determinazione e lucidità, in un crescendo di emozioni e bel gioco, fino all'ultima meta all' ultimo minuto e alla vittoria per 29 a 25”.

UNDER 14

13.12.25 Biella Rugby v Volvera 19-28

Biella Rugby: Frigerio; Blanco, Botto Poala, Bolzoni, Finotto; Chiodelli, Andreotti; Squara, Vella, Giansetto; Garzena, Angeletti; Squara, Scanavino, Masi. A disposizione: Succi, Bora, Leonzio, Allera, Multone, Brunetti, Corchia, Castillo

Edo Romeo, coach: “Peccato per il risultato, ma in campo i ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno provato e hanno messa grinta, purtroppo il risultato non rispecchia la nostra partita, i ragazzi si sono comportati bene e hanno fatto una buona partita, stiamo lavorando a determinati obbiettivi e piano piano mattone, dopo mattone stiamo costruendo qualcosa”.

UNDER 10

14.12.25 a Chieri, Festa del Rugby con: Brc, Chieri, Monferrato, Valsusa

Biella Rugby: Avella, Bertone, Costalunga, Dama, Di Costa, Lacagnina, Liprandi, Mello Rella. A disposizione: Poverello, Siletti, Tubia

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione dei piccoli orsetti che hanno dimostrato che stanno crescendo e imparando sempre di più”.

UNDER 8

14.12.25 a Chieri, Festa del Rugby con: Brc, Chieri, Monferrato, Val Susa

Biella Rugby: Borrione, Liprandi, Gatto, Trecate, Doma

Elia Castello, coach: “Nonostante i numeri ridotti a causa dell’influenza, i bambini sono comunque riusciti ad esprimere un buon gioco”.

SERIE A FEMMINILE

14.12.25 Fenici v Linci Milano 0-63

Fenici: Panizzi, Cirdei, D’Orta, Benedetto, Grassi; Lusso, Pagliano; Nagliati, Zanoni, Ferrando; Skofca, Papeo; Formaggio, Lembo, Cesale Ros. A disposizione: Bertoli, Valentini, Maruca, Siletti, Cerchiaro, Monticelli, Sferrazza

Andrea Poloni, coach: “Abbiamo iniziato la partita in maniera troppo timorosa, lasciando completamente l’iniziativa alle Linci Milano. Non siamo stati efficaci in difesa, né nell’aggressività né nella qualità dei placcaggi, e questo ha permesso alle avversarie di prendere fiducia e di giocare con continuità, molto più di quanto siamo riuscite a fare noi. Con il passare dei minuti le ragazze si sono riprese e nel secondo tempo si è vista una prestazione leggermente migliore, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e della disponibilità al lavoro. Tuttavia, non siamo mai riuscite a conquistare palloni utili per sviluppare il nostro gioco offensivo. Nel rugby, se non hai il possesso e non riesci a dare continuità all’attacco, diventa impossibile fare punti e portare a casa le partite. Questa gara ci dà indicazioni chiare su cosa dobbiamo migliorare: partire con più fiducia, essere più efficaci nelle fasi difensive e lavorare meglio sulla conquista e gestione del pallone”.

GIOVANILI FEMMINILE

13.12.25 a Sanremo, raggruppamento con: Sanremo, Fenici, Cus Torino, Tortus , Volvera

Fabiana Alaimo, coach U14: “Seven olimpico femminile: Sanremo banco di prova per Under 14, Under 16 e Under 18 La Franchigia Fenici è stata protagonista a Sanremo in una giornata dedicata al rugby Seven olimpico femminile, con la partecipazione delle categorie Under 14, Under 16 e Under 18. Un contesto ad alta intensità, che ha messo alla prova capacità atletiche, lettura del gioco e continuità di prestazione, elementi chiave della disciplina. Continuità, organizzazione e crescita L’Under 14 femminile, ha affrontato il concentramento con grande continuità di rendimento, chiudendo la giornata con tre vittorie in altrettanti incontri. Nella prima gara contro Sanremo squadra 1, le Fenici hanno mostrato una buona organizzazione difensiva e una gestione efficace del possesso, imponendosi per 14 a 7. La capacità di mantenere la linea difensiva compatta e di sfruttare gli spazi esterni ha permesso di controllare le fasi decisive dell’incontro. Nel secondo match le Fenici hanno alzato il ritmo, aumentando la pressione offensiva e la velocità di esecuzione: il 21 a 0 finale è il risultato di una prestazione solida, con buona continuità nelle ruck e rapidità nel riallineamento difensivo. Nell’ultima partita, contro Sanremo squadra 2, le Fenici hanno confermato i progressi evidenziati nel corso della giornata, imponendosi per 28 a 7. Il gruppo ha mostrato sicurezza, collaborazione tra reparti e una crescente consapevolezza delle dinamiche del Seven”.

Danilo Semeraro, coach Under 16: “Doppia formazione, identità chiara L’Under 16 femminile, ha affrontato la giornata schierando due formazioni equilibrate, una in maglia nera e arancio e una in maglia rossa, entrambe in grado di interpretare il Seven olimpico con intensità e precisione. La squadra nera e arancio ha aperto il concentramento con una prestazione di grande impatto contro la formazione di casa, imponendosi per 3 mete a 0. Avvio aggressivo, buona occupazione del campo e gestione efficace delle transizioni hanno permesso di indirizzare la gara fin dai primi minuti. Immediata la risposta della formazione rossa, che contro il CUSPO ha messo in campo organizzazione, ritmo e continuità, chiudendo l’incontro con un netto 4 mete a 0. Nel turno successivo le Fenici hanno confermato la solidità del gruppo: la squadra nera e arancio ha superato nuovamente il CUSPO per 2 mete a 0, mostrando grande attenzione nella fase difensiva, mentre la formazione rossa ha dominato Sanremo con un perentorio 5 mete a 0, espressione di un gioco veloce, corale e ben strutturato. Nel complesso, un’ottima prova per l’intero gruppo Under 16, che ha dimostrato crescita nella lettura delle situazioni di gioco, nella gestione degli spazi e nell’intensità difensiva, elementi fondamentali nel rugby Seven”.

Fabio Pirola, coach Under 18: “Confronto e sviluppo nel Seven, l’Under 18 femminile, impegnata in una giornata orientata al confronto e allo sviluppo tecnico nel formato Seven olimpico. Le Fenici hanno affrontato il Volvera e preso parte a una partita mista, con squadre composte da atlete provenienti da diversi club. Un contesto utile per lavorare su adattamento, comunicazione e lettura del gioco in situazioni non convenzionali, valorizzando l’esperienza individuale e la capacità di inserirsi rapidamente in sistemi di gioco differenti. La trasferta di Sanremo conferma il percorso di crescita della Franchigia Fenici nel rugby Seven femminile, con un lavoro strutturato su tutte le categorie giovanili, orientato allo sviluppo tecnico, atletico e culturale delle atlete”.

OLD

13.12.25 Biella Rugby v Milano Sud 15-10

Marcatori. Mete: Messina (3)

Biella Rugby: Furno, Fozzato, Vatteroni, Drouillard, Tagliabue, Heery, Iacobellis, C. Iacobellis, Ceccato, Fusaro, Clerico, Valente, Grillenzoni, Sciuto, Pavanetto, Pozzati, Italiano, Sappino, Andreotti, Mainardi, Messina, Raisi, Grandi, Pozzo

Daniele Vatteroni, TM: “Bella partita dura e di carattere di Biella, nei primi 30 minuti, Biella resiste alle cariche di Milano e va in meta tre volte con il velocissimo Messina, tre, quattro quarti fasi sempre nate dalla mischia, poi una serie di passaggi ai trequarti e meta. Peccato non aver fatto la quarta per il bonus. Nella seconda parte, Milano cresce, ma Biella anche con un gioco molto ruvido, riesce a contenerla. Grande Terzo Tempo in amicizia nella nostra stupenda Clubhouse”.

II giornata campionato Old girone Nord Ovest: Brc - Milano Sud 3-2; Brescia – Bergamo 10-1; Torino – Rovato 2-2; Como - Monza 4-0.

Classifica: Brescia e Como punti 9; Rovato 6, Monza 5, Brc 4, Torino 3, Bergamo e Milano 1