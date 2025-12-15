Da questa mattina la Questura di Biella si arricchisce di un nuovo dirigente: si tratta di Fabiola Maria Catena Treffiletti, primo dirigente della Polizia di Stato. Proveniente dall’Ufficio di Frontiera Aerea di Milano Malpensa dove ricopriva l’incarico di dirigente, sarà alla guida della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. Il questore Delia Bucarelli le ha dato il benvenuto, augurandole di raggiungere tanti importanti traguardi e soddisfazioni grazie al lavoro che svolgerà con tutto il personale della Questura di Biella.
lunedì 15 dicembre
domenica 14 dicembre
Biella
Biella, la Questura ha un nuovo dirigente: è Fabiola Maria Catena Treffiletti
Sarà alla guida della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione.