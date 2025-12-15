Biella, un defibrillatore per il Palazzo di Giustizia: sicurezza e salute al centro FOTO

Da questa mattina, 15 dicembre, è presente un defibrillatore a servizio del Palazzo di Giustizia di Biella. A farne dono il Sindacato nazionale Federazione Confsal Unsa e l’Ordine degli Avvocati di Biella.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la presidente del Tribunale Paola Rava, il segretario generale della Federazione Confsal Unsa Massimo Battaglia e il presidente dell’Ordine degli Avvocati Franco Enoch. Da tutti loro sono giunte parole di gratitudine per la lodevole iniziativa: “È importante disporre di un presidio sanitario per i lavoratori e gli utenti del Tribunale. Un segnale di profonda attenzione verso queste tematiche”.

Concorde anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: “Un ringraziamento è dovuto per questo tipo di progetti. Confsal è uno di dei quei sindacati capaci di costruire con le parti sociali e la politica iniziative importanti a presidio e tutela dei lavoratori”.

In caso di necessità, il defibrillatore sarà utilizzato dal personale qualificato e, all'orizzonte, saranno svolti corsi di formazione per chi fosse interessato a usarlo.

