Pundran an corsa ai blocchi di partenza. Venerdì 8 agosto si correrà la 12ª edizione della manifestazione sportiva, organizzata con la collaborazione tecnica dell’ AS Gaglianico 1974.

Si tratta di una corsa su strada non competitiva, unita ad una camminata ludico-motoria da 5 chilometri. La partenza è alle 19 presso l’Oratorio San Lorenzo di Ponderano, dove sarà possibile iscriversi a partire dalle 18. Il costo dell'iscrizione alla passeggiata/corsa non competitiva è di 8 euro, per la cena15 euro.

Per informazioni: 339.5694078 o 339.7123903.