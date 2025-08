Tragico frontale sulla statale 338 “Di Mongrando”, perde la vita un 35enne

Ancora sangue sulle strade del Torinese. Ieri, 2 agosto, a causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 338 “Di Mongrando”, al km 20,500, in località Bollengo, vicino al confine con la Valle Elvo.

Nel sinistro una Suzuki sv600, condotta da un vercellese 35enne, ha impattato frontalmente un'auto guidata da uomo di quasi 70 anni, che aveva a bordo una passeggera di 61. L’impatto ha generato l’incendio dei due veicoli e il decesso del motociclista, avvolto dalle fiamme.

Le persone a bordo dell'altro mezzo, residenti nel Biellese, non hanno riportato danni gravi ma la donna è stata portata all’ospedale di Ivrea per lo shock subito. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono presenti le squadre Anas, Carabinieri e forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Poco dopo le 19.30 la statale 338 è stata riaperta al traffico.