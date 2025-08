Escursionista in difficoltà al Lago del Mucrone, interviene il Soccorso Alpino

Alle 14 di oggi, domenica 3 agosto, una squadra del Soccorso Alpino Biellese è giunta nei pressi del Rifugio Savoia, al Lago del Mucrone, per soccorrere un escursionista con problemi dovuti a sfinimento.

Seppur non in grado di rientrare a valle in autonomia, la centrale operativa del 118 ha valutato il solo invio di una squadra a terra per non impegnare un’eliambulanza visto il basso codice di gravità.

L’intervento è stato comunque portato a termine in brevissimo tempo grazie ai recenti lavori di rifacimento della pista Busancano che hanno permesso di raggiungere la persona direttamente con il mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino.