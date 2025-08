Biella, nuovi orari di agosto per la Biblioteca di Città Studi

La Biblioteca di Città Studi resta aperta tutto il mese di agosto: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Resterà chiusa solo venerdì 15 agosto, martedì 26 agosto e tutti i sabati di agosto.

Per accompagnare le letture estive sono state preparate alcune proposte: la sezione dedicata alle tematiche di Cascina Oremo con tantissimi nuovi libri su apprendimento, sport, età evolutiva e orientamento. Poi ci sono i finalisti della XXIV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria disponibili anche in e-book e per finire i consigli di lettura di Contemporanea. Parole e storie di donne, disponibili in e-book su MLOL.