Brusnengo, gestione finanziaria e scelte politiche: le precisazioni di Alessandro Raggio

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimi,

in merito alle dichiarazioni del Sindaco Bertolino relative all'ultimo Consiglio Comunale avvenuto il 17 dicembre, in qualità di Capogruppo di Minoranza, avrei queste considerazioni, ma soprattutto queste precisazioni da fare.

- Relativamente al nostro voto contrario all’approvazione del bilancio consuntivo, certamente la nostra è una posizione di natura politica sulla gestione economico finanziaria del Sindaco Bertolino, non abbiamo mai parlato di irregolarità contabili ma abbiamo solo posto l’accento sulle raccomandazioni specifiche del Revisore. Ancora una volta il Sindaco non ha afferrato il nostro intervento come era già avvenuto nel Consiglio precedente nel caso della mozione.

Ricordiamo inoltre che nel nostro Comune è il Sindaco il Responsabile del servizio economico finanziario, per sua scelta politica, negli 11 anni di suo mandato non ha mai affidato ad un dipendente, che fosse nominato responsabile, il servizio economico finanziario del Comune. Come del resto ha fatto, sempre da 11 anni, con la nomina “politica” del Vicesindaco Fiora a Responsabile dell’Ufficio Tecnico. A nostro avviso due scelte errate che inoltre, per mancanza di loro competenze tecnico professionali, hanno portato a nominare poi consulenti, anche molto costosi, per svolgere le funzioni relative ai servizi. Non ci risulta che il Sindaco ed il Vicesindaco svolgano la professione di commercialisti, architetti, ingegneri, ecc. pertanto ci chiediamo perché hanno voluto tenere per tutti questi anni la responsabilità di questi servizi, forse per decidere cosa fare senza dover rendere conto a dipendenti responsabili con firma? Questa loro scelta, come abbiamo ribadito in diversi Consigli, ha portato diverse problematiche evidenti, basta pensare ai cantieri aperti, in primis quello della palestra/polivalente in corso da 8 anni. Era molto più sensato nominare dei dipendenti tecnici e preparati che fossero responsabili degli uffici e che avrebbero portato avanti il tutto con professionalità e competenza.

Tornando al nostro voto contrario al bilancio, segnalo che il nostro voto è stato motivato e spiegato dall’intervento che ho fatto durante il Consiglio, che ha solamente voluto mettere l’accento sulle raccomandazioni del parere del Revisore che, al contrario di quanto ha dichiarato il Sindaco Bertolino, non sono raccomandazioni generiche ma molto specifiche sulla situazione del nostro Comune. Il parere del Revisore ed il nostro Intervento sono in questo momento pubblicati nell’Albo Pretorio, consultabile online da tutti i cittadini che possono leggersi e rendersi conto che le cose stanno come le abbiamo descritte noi e non come sono state raccontate dal Sindaco.

- In merito alla nostra dichiarazione di intenzione di rivolgerci ad un parere professionale esterno per analizzare bene la situazione economico finanziaria del comune e del bilancio, il Sindaco ha dichiarato letteralmente:

“Affidarsi a un parere esterno, oltre a ribadire i consueti dubbi sull’operato dell’amministrazione e del responsabile del settore finanziario, rischia di mettere in discussione anche il lavoro dei dipendenti comunali e del revisore dei conti. Una scelta che dimostra, di fatto, l’incapacità di leggere e comprendere un bilancio senza doversi rivolgere a soggetti terzi”

Questa affermazione è del tutto insensata in quanto, come ho spiegato prima, nel nostro Comune la responsabilità del Servizio Economico Finanziario è in capo al Sindaco, per sua scelta, quindi non capisco perché abbia messo in mezzo i dipendenti che si limitano ad eseguire le attività impartite da lui, dal Vicesindaco e dalla Giunta. È stato davvero di cattivo gusto “proteggersi” dietro ai dipendenti per ribattere alle nostre critiche e raccomandazioni più che le legittime ma del resto l’aveva già fatto in altre occasioni e con lo stesso stile.

Per quanto riguarda invece la maleducazione con la quale ci ha dato degli ignoranti in quanto incapaci di leggere e comprendere un bilancio senza doverci rivolgere a soggetti terzi, sarebbe opportuno che facesse un bagno di umiltà in quanto è noto che il bilancio in Comune viene redatto grazie alla consulenza di un noto studio professionale biellese che aiuta il Comune non essendoci appunto un Responsabile Economico Finanziario all’interno dell’organico. Il Signor Sindaco vuole davvero farci credere che lui sia in grado di redigere, leggere e comprendere un bilancio senza l’aiuto di terzi? Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò.

In merito alla nostra volontà di recarci da un professionista, ovviamente a nostre spese, per farci dare un parere esterno sul bilancio e per formarci su certi temi tecnici, nasce dall’impegno di voler esercitare il nostro mandato nel miglior modo e soprattutto nell’interesse di tutta la comunità e questo, anziché essere schernito dal Signor Sindaco, dovrebbe essere colto come segno di serietà ed impegno nello svolgimento del nostro ruolo di Minoranza.

- Finisco con un commento sull’ultimo punto trattato nel Consiglio del 17 dicembre, ovvero quello riguardante i gettoni di presenza dei Consiglieri. Durante la seduta è stato il nostro Gruppo Consiliare a chiedere conto in merito alla destinazione dei gettoni di presenza che a dicembre 2024 si era votato all’unanimità di lasciare a disposizione per una finalità solidale. L’Amministrazione, nonostante fossimo a fine 2025, non aveva ancora deciso una destinazione degli stessi, a quel punto, durante la seduta Consigliare, abbiamo proposto di votarne subito la destinazione e solo in quel momento è stato proposto e votato di devolverli alla LILT di Biella.

Il Capogruppo Alessandro Raggio