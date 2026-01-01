A Torino il grande faggio dei Giardini Sambuy diventa il memoriale per i cani che non ci sono più

Pallina, Muffin, Max, Rita Levi: sono alcuni dei cani che non ci sono più, ricordati dai loro padroni con una foto appesa al nuovo memoriale nei Giardini Sambuy. Cani, ma anche qualche gatto, che rimarranno per sempre nei cuori di chi li ha amati e accuditi, e che il grande faggio di piazza Carlo Felice custodirà con cura.

A dare vita a questo progetto è stata l'associazione Giardino Forbito insieme a Navid Tarazi, conosciuto sui social come Doggodaily, che per le strade di Torino fotografa i cani fermando i passanti col suo inconfondibile "Scusa, posso fare una foto al tuo cane?". Così anche Torino ha il suo Dog Memorial, come Central Park a New York, pieno di foto, nastri, didascalie e racconti degli amici a quattro zampe che ci hanno lasciati. Immagini divertenti, tenere e sentimentali, con cani da soli, di coppia o insieme ai padroni.

La maggior parte sono su un lato dell'albero ma qualcuna spunta anche dietro, lontana dalle altre, come a voler lasciare più spazio al proprio amico. Qualcuno ha scritto una vera e propria letterina, come sull'albero di Natale di Porta Nuova, a pochi metri da lì. C'è chi passa e contempla le foto, chi legge i racconti di Perseo, Pericle, Emma e Chaplin e si commuove, mentre altri decidono di stampare e aggiungere la foto del proprio amico, per fargli raggiungere gli altri animali ricordati al memoriale. Chissà che, da qualche parte, si sentano meno soli.