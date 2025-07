Cifra tonda da 0 a 100, a Riabella un brindisi speciale per i nati dal 1925 al 2025

Appuntamento da non perdere a Riabella, una delle frazioni più suggestive del comune di Campiglia Cervo. Domenica 3 agosto, alle 16, il piccolo borgo vivrà un momento più unico che raro: la serie completa dei compleanni (le decine tonde) da 0 a 100.

Come riportato dalla Pro Loco, si annoverano nati nel 1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015 e 2025. “Per l'occasione, abbiamo pensato di dedicare un momento speciale a questo evento – spiegano dalla Pro Loco di Riabella – Da qui, l'invito ad un brindisi in compagnia e per una foto ricordo di questo eccezionale avvenimento”.

L'evento è dedicato ai soli riabellesi (residenti e villeggianti).