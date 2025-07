Assoluti d’Italia 24MX, Elisa Givonetti tra i migliori piloti della classe femminile per il 2025 FOTO

Gli Assoluti d’Italia 24MX a Sant’Angelo in Vado il 12 e il 13 luglio hanno incoronato nella classe femminile la biellese Elisa Givonetti come seconda ai Campionati Italiani Assoluti d’Italia Coppa Italia. Campionessa Sara Traini, davanti a Elisa, seguita da Asia Volpi. Traini, Givonetti e Volpi sono dunque i tre migliori piloti della classe femminile per il 2025.

Emozionata e contenta la giovane sportiva biellese: "I percorsi diventano sempre più complessi - racconta -. Questo era molto difficile, molto impegnativo sia dal punto di vista tecnico che mentale, ma è normale, va bene così".

Dopo la pausa estiva Elisa tornerà in pista in ottobre in casa: correrà a Cavaglià il 23. "Questa stagione ho corso la moto nuova - conclude - il prossimo anno vedremo. Per ora mi godo le vacanze e poi tornerò ad allenarmi il prima possibile".