Domenica torna la Lauretana Mombarone, alla 46ª edizione

Ci siamo, torna la Lauretana Mombarone 2025, alla 46ª edizione, che promette una giornata indimenticabile di sport, natura e benessere.

L’evento, organizzato da A.p.d. Pietro Micca - Sezione podismo Biella Running ( Corsa competitiva), Pro Loco Graglia Santuario/Rifugio Mombarone ( Camminata ludico motoria) e dal Gruppo Sportivo Alpini - Ana gruppo di Graglia (Corsa in montagna A.N.A.) , è in calendario domenica 3 agosto.

Il percorso competitivo della manifestazione coprirà la distanza di 9 km con un dislivello di circa 1.400 metri, attraversando panorami mozzafiato. Si preannuncia una un’occasione unica per vivere una intensa giornata di sport, a stretto contatto con la natura e in compagnia dell’acqua più leggera d’Europa (appena 14mg/l di residuo fisso).

Il ritrovo è previsto alle ore 7 presso lo stabilimento Lauretana S,p.A., Graglia Frazione Campiglie n. 56. La partenza sarà alle ore 8.30. Tempo Max: 4h00. Possono partecipare: - tesserati FIDAL (J,P,S,M) ( Copertura assicurazione Generali Italia SpA) - possessori della tessera RUNCARD e appartenenti ad Enti di Promozione nel rispetto della convenzione FIDAL-EPS-UISP. ( Per UISP/EPS copertura tramite polizze UISP/EPS).

Per la Camminata Ludico Motoria APERTA A TUTTI si deve essere in possesso di adeguato abbigliamento e allenamento (consapevole dell’assenza di copertura assicurativa in caso di infortuni/malori/morte). Per le ISCRIZIONI alla COMPETITIVA: L’iscrizione e relativo pagamento su piattaforma IRUNNING fino alle ore 8.00 del giorno di gara. Ritiro pettorale e pacco gara il giorno della gara presso lo Stabilimento Lauretana S.p.A., Graglia (BI) dalle ore 7.00 alle ore 8.15. L’iscrizione costa 18 Euro + diritti Irunning 0,75 euro e commissioni , e comprende : pacco gara con capo/accessorio tecnico, ristori lungo il percorso e pasto caldo presso il rifugio Mombarone o sede A.N.A. Graglia Santuario (comunicare scelta in sede di iscrizione)

ISCRIZIONI CAMMINATA LUDICO MOTORIA Iscrizione e pagamento al seguente link: https://forms.gle/j7smNJ61CDTsx5dT7 CON L’ISCRIZIONE SI ACCETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO E LA LIBERATORIA PRESENTI SUL SITO https://www.prolocosantuariodigraglia.it/news-eventi/ CATEGORIE JPSM(2006-1991), M1 (1990-1981), M2 (1980-1971), M3 (1970-1961), M4/M5 (1960 e prec.) JPSF (2006-1991), F1(1990-1981), F2(1980-1971), F3 (1970-1961), F4/F5 (1960 e prec.)

Responsabile Organizzativo dell'evento è Manuel Rodriguez 3913515053, 015401960 (Rifugio Mombarone). Per informazioni: podismo@pietromicca.it oppure Marco 3346719308- info@prolocosantuariodigraglia.it oppure Raffaela 3276965959 Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai regolamenti federali in materia.