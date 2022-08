Lauretana Mombarone, Gazzetto e Mersi primi a pari merito: grande vittoria di Elisa Arvat (Foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Una vittoria collettiva, condivisa con il proprio compagno di squadra. Gabriele Gazzetto e Enzo Mersi hanno tagliato insieme il traguardo della 43° edizione della Lauretana Mombarone, il tradizionale appuntamento sportivo, realizzato da Pietro Micca Biella Running, Pro Loco del Santuario di Graglia e Gruppo Sportivo Alpini - ANA gruppo di Graglia, che ha visto la partecipazione di 90 atleti: entrambi i portacolori dei Climb Runners hanno totalizzato un tempo pari a 1h, 12’ e 18’’. Alle loro spalle, Carlo Torella Viera del GSD Genzianella (1h15’24’’).

Nel femminile, invece, ha svettato Elisa Arvat dell’APD Pont Saint Martin (1h23’35’’), seguita a ruota da Angelica Bernardi di Climb Runners (1h30’39’’) e Sabrina Venanzio di Atletica Monte Rosa (1h45’40’’). La Pietro Micca Biella Running si è invece piazzata in prima posizione nella classifica di società per numeri di arrivati, con 17 podisti mentre la vittoria per la somma dei quattro migliori tempi è andata ai Climb Runners.

Infine, nel campionato biellese ANA, i primi 5 sono stati: Matteo Biolcati Rinaldi (Alpini), Emiliano Di Palma (Alpini Brusnengo), Enrico Mersi (Alpini Pollone), Antonio Lebole (Alpini Viverone) e Walter Martinetto (Alpini Graglia).