140 runners di corsa alla Lauretana Mombarone, vincono Enzo Mersi e Camilla Magliano FOTO e VIDEO

Giornata di sport in alta Valle Elvo con la 44° edizione della Lauretana Mombarone, andata in scena nella mattinata di oggi, 6 agosto. In 140, tra corsa e camminata ludico motoria, si sono dati appuntamento presso lo stabilimento Lauretana per prendere parte all'edizione 2023 dell'evento podistico organizzato dalla Pietro Micca Biella Running, assieme alla Pro Loco del Santuario di Graglia. Presente anche il presidente Giovanni Vietti.

Alla fine, Enzo Mersi ha tagliato per primo il traguardo con un tempo pari a 1h 12' 47''. Il portacolori dei Climb Runners ha infatti preceduto il compagno di squadra Gabriele Gazzetto (1h 13' 38'') e Stefano Meinardi (1h 15' 45''). Tra le donne, invece, ha primeggiato Camilla Magliano della Dinamo Running Team con un tempo di 1h 19' 27''. Alle sue spalle Elisa Arvat dell'APD Pont Saint Martin (1h 25' 32'') e Margherita De Giuli dei Climb Runners (1h 29' 31'').

Sempre oggi si è disputato il 44° campionato sezionale di corsa in montagna ANA Biella, con Carlo Valz Cominet (Gruppo Piedicavallo) in prima posizione, seguito a ruota da Daniele Coda Caseia (Gruppo Cossila San Giovanni) e Roberto Clerico (Gruppo Graglia).