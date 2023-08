Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese, si corre a Graglia e a Campiglia

Mercoledì 2 agosto si corre a Graglia per la 38a edizione del Trofeo Elso Siletti, corsa podistica non competitiva e camminata ludico motoria, libera a tutti. La Manifestazione è organizzata dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco di Graglia, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974. Costo iscrizione: 8 € Età minima 14 anni compiuti Iscrizioni presso la palestra comunale di Graglia (BI) dalle ore 18.00. Partenza camminata 19.00 – Partenza corsa 19.30 PERCORSO: km. 6,35 asfalto + sterrato, dislivello 100 mt. Il trofeo Elso Siletti alla società più numerosa Pacco gara ai primi 200 iscritti + buono a tutti i partecipanti da consumarsi presso la Sagra della Madonna di Campra (per iscritti apertura cassa ore 18.00) Premi a sorteggio al termine della gara – ore 20.30 PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

Sabato 5 agosto si corre a Campiglia per il 6° giro di Campiglia Cervo. La gara è organizzata dal Gruppo Alpini Valle del Cervo. Il ritrovo è alle 16 presso la sede degli Alpini alle 17 c'è la partenza da piazza della Chiesa. 8 Km la lunghezza del percorso, la quota di iscrizione è di 10 o 5 euro, 10 con il buono spaghettata. Per info 3499846462.

Pietro Micca Biella Running e Proloco del Santuario di Graglia organizzano domenica 6 AGOSTO 2023 (ritrovo ore 7, partenza ore 8.30) la Lauretana Mombarone. Iscrizione € 15,00 con pacco gara, capo tecnico, bicchiere per trail, ristori e pasto caldo in Rifugio. MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA CAMPIONATO BIELLESE CORSA IN MONTAGNA A.N.A. BIELLA CAMMINATA LUDICO MOTORIA LIBERA A TUTTI, 44 edizione. Approvazione FIDAL N°322/Montagna/2023. Manifestazione Regionale di Corsa in Montagna di 9 Km circa, D+ 1400 m ca. Ritrovo ore 7.00 presso lo stabilimento Lauretana S,p.A., Graglia (BI) Frazione Campiglie n. 56. Partenza ore 8.30, Tempo Max: 4h00. L’iscrizione costa 15 Euro e comprende pacco gara con capo + accessorio tecnico, ristori lungo il percorso e pasto caldo presso il rifugio Mombarone. Possono partecipare tesserati FIDAL (J,P,S,M) possessori della tessera RUNCARD e appartenenti ad Enti di Promozione nel rispetto della convenzione FIDAL-EPS che all’atto dell’iscrizione presenteranno regolare certificato medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera per l’anno 2023 ISCRIZIONI: L’iscrizione con pagamento e ritiro pacco gara sarà possibile il giorno della gara presso lo Stabilimento Lauretana S.p.A., Graglia (BI) dalle ore 7.00 alle ore 8.15. è obbligatoria la pre-iscrizione entro giovedì 3 Agosto 2023: presso Accademia dello Sport in Biella (Corso Pella n.19/b dalle ore 16.30 alle ore 19.30, sino al 3 Agosto 2023), oppure via mail all’indirizzo podismo@pietromicca.it specificando NOME – COGNOME- SOCIETA’ – ANNO DI NASCITA – N. TESSERA FIDAL – RECAPITO TELEFONICO. La verifica sulla regolarità del tesseramento verrà effettuata con accesso database FIDAL. Quota € 15.00 La Camminata ludico motoria sarà aperta a chiunque in possesso di un certificato di medico d’idoneità all’attività sportiva agonistica (Atletica Leggera). Le iscrizioni avverranno con le stessa modalità previste per la gara competitiva. In sede di pre-iscrizione va specificato che si intende partecipare alla Camminata ludico-motoria Quota € 15.00