Portula festeggia i 25 anni della Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna FOTO e VIDEO

Una giornata speciale per il mondo della mountain bike e per tutta la comunità di Portula: ieri, sabato 26 luglio, si è celebrato il 25° anniversario della Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna ASD, realtà storica del territorio biellese impegnata da oltre due decenni nella promozione dello sport, della natura e della formazione outdoor.

L’evento, ospitato nel cuore del paese, presso i locali dell’Asilo di Portula, è stato pensato come un momento di festa e condivisione aperto a tutti. Il programma ha preso il via alle 17:00 con l’accoglienza dei partecipanti, a cui sono seguiti i ringraziamenti ufficiali alle 17:30, in presenza di fondatori, istruttori, soci e amici della scuola che ne hanno accompagnato la crescita nel tempo.

Alle 19:30, spazio al gusto con un ricco aperitivo a buffet, accompagnato da un Open Bar attivo per tutta la serata, per brindare insieme a un traguardo importante. Il clima di festa si è poi acceso definitivamente con il concerto live delle ore 21:00, affidato alla band Fifth Element – The New Live Rock Experience, che ha ripercorso grandi successi rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

La giornata non è stata solo un’occasione per festeggiare, ma anche per rilanciare i valori fondanti della Scuola: educazione sportiva, rispetto per l’ambiente e spirito di squadra, da sempre al centro delle sue attività, nei sentieri dell’Oasi Zegna e oltre.

Il presidente e i membri dell'associazione ringraziano tutti i presenti per il calore e la partecipazione, rinnovando l’invito a scoprire le iniziative future che la Scuola MTB continuerà a promuovere per le nuove generazioni di biker.