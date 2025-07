Piatto conquista il Pickleballtour: successo pieno per la tappa biellese FOTO e VIDEO

Un’intera giornata di sport, sorrisi e grande energia ha animato venerdì 26 luglio il Palapickleball di Piatto, che ha ospitato con successo la tappa biellese del Pickleballtour, evento organizzato in collaborazione con CSEN – Comitato Provinciale di Biella e Piemonte Sport ASD.

L’impianto biellese, vero fiore all’occhiello del movimento pickleball regionale, ha accolto 13 squadre provenienti da Piemonte e Lombardia, pronte a darsi battaglia in un clima di sana competizione e amicizia.

A spuntarla è stato il fortissimo team “Fabrice” di Milano, composto da Andrea Bianchi, Luigi Teti, Simona Castelnuovo ed Erica Gelsomino. Già vincitori delle tappe di Marsala e Roma, gli atleti lombardi consolidano così il loro terzo posto nella classifica generale.

“Ci siamo divertiti tantissimo,” – ha dichiarato il milanese Luigi Teti – “Una bellissima giornata in un impianto immerso nel verde, con grande accoglienza e un’ottima cucina. Complimenti davvero!”

Onorevole secondo posto per i padroni di casa del team Piatto 1 (Paolo Gausolino, Andrea Patti, Francesca Delpiano e Antonia Prattcò, che mantengono comunque il primo posto nel campionato.

Sul terzo gradino del podio sale il team Ganda 1, con Lorena Della Rocca, Dario Ciravegna, Cristina Sales e Paolo Nazzari. Quarta piazza per Piatto 2 (Maurizio Curti, Maurizio Argentero, Leone Grigioni, Francesca Cametti e Mara Lunardi).

Soddisfatta Lucia Uggè, responsabile Pickleballtour:

“Volevamo una tappa biellese e siamo felici della riuscita. Partecipanti soddisfatti, grande organizzazione… ci sarà sicuramente un seguito per i nostri tornei!”

Tra i protagonisti anche Maurizio Curti, anima e motore della tappa biellese:

“Ho voluto fortemente portare il Pickleballtour a Piatto. Il nostro impianto offre tre campi coperti, natura, tranquillità, e servizi di qualità come il ristorante Fuori Campo della famiglia Trada-Abbà. Questo è un luogo perfetto per il pickleball.”

Infine, grande apprezzamento anche dal Comitato CSEN di Biella, che vede nel pickleball uno sport inclusivo, in forte crescita e capace di coinvolgere atleti di ogni età.

Il Palapickleball di Piatto si conferma quindi uno dei poli più promettenti del Nord Italia per la crescita di questa disciplina in continua espansione.