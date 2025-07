Rosazza, rimandata al 3 agosto l'inaugurazione del Ponte delle Cave causa meteo avverso

L'evento è rimandato al 3 agosto a causa delle previsioni meteo di domani 27 luglio.

Momento storico per la comunità di Rosazza. A quasi 5 anni dall'alluvione che aveva duramente colpito l'alta Valle del Cervo, la popolazione potrà riabbracciare uno dei luoghi simbolo del borgo: parliamo del Ponte delle Cave che, nell'ottobre 2020, era stato letteralmente spazzato via dalla furia dell'acqua. Il crollo del cavalcavia aveva lasciato una profonda ferita all'interno della comunità.

Ora, finalmente, il nuovo viadotto verrà inaugurato nella prima serata di domenica, 3 agosto, come annunciato sui propri canali social dal sindaco Francesca Delmastro: “L'opera più importante di questa amministrazione, anche per il valore simbolico. Lo strappo dell'alluvione è definitivamente ricucito. La rinascita del ponte verrà celebrata con il taglio del nastro sul ponte alle 18.30, seguita da una cena in bianco e una performance acrobatica aerea a cura di Opificiodellarte, con l’artista Elisabetta Borrione".

La manifestazione è organizzata dal Comune con il contributo di Fondazione CRB bando Cultur Hub ed il sostegno di Pro Loco Rosazza che non manca mai. "Grazie ai ragazzi di Ravanage per l'impegno. Ci si vede sul ponte per una serata indimenticabile” conclude il primo cittadino.