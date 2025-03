Rosazza, ecco il nuovo volto del Ponte delle Cave a quasi 5 anni dall'alluvione FOTO

A quasi 5 anni dall'alluvione che aveva duramente colpito l'alta Valle del Cervo, sono in via di conclusione i lavori di ricostruzione di uno dei luoghi storici del borgo di Rosazza: parliamo del Ponte delle Cave che, nell'ottobre 2020, era stato letteralmente spazzato via dalla furia dell'acqua (come si vede nella foto qui sotto). Il crollo del cavalcavia aveva lasciato una profonda ferita all'interno della comunità.

L'opera si presenta visivamente più massiccia rispetto a quella di prima. “È l'ultimo tassello dei numerosi interventi realizzati in paese proprio per risanare i danni provocati dall'alluvione – spiega il sindaco Francesca Delmastro – Per quest'opera è stato impiegato quasi un milione di euro di fondi, di cui 850mila euro provenienti dalla Regione Piemonte. In accordo con la Soprintendenza, il ponte conserva la parte originaria e una porzione rinnovata, a sottolineare ciò che accaduto in valle nell'autunno 2020. Il nuovo viadotto, ricostruito in cemento armato, è stato ricoperto con la pietra. Mancano ancora pochi dettagli ma l'opera si avvia alla conclusione”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente della Regione Elena Chiorino: “Tutti i territori meritano attenzione. Un plauso al sindaco Francesca Delmastro e a tutta la sua amministrazione che, fin dal primo momento, hanno gestito con la massima attenzione, puntualità e caparbietà una calamità senza precedenti”. Per il primo cittadino “la squadra vince sempre: un ringraziamento ai nostri rappresentanti locali, in particolare al vicepresidente Chiorino che non ha mai distolto l'attenzione dai danni alluvionali, senza dimenticare i tecnici comunali, la Soprintendenza e l'impresa edile per il lavoro svolto”.