Ultima camminata prima della pausa estiva per i gruppi di (ri)scoperta di Auser Cossato. La comitiva, che ha registrato un'ampia partecipazione di adesioni, si è recata in visita all'Artignaga per poi pranzare tutti assieme presso l'Alpe Montuccia nel comune di Veglio.

Visibilmente soddisfatto il presidente Marco Abate: “Complimenti a tutti i partecipanti. Un sentito arrivederci a dopo il 15 settembre per la grande ripresa di questi appuntamenti sempre più apprezzati dalla comunità biellese”.