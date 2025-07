Andorno crede nello sport, nuovo volto al Campo Sportivo “La Salute" da settembre

Andorno Micca investe nello sport e nel benessere fisico. Lunedì scorso, 21 luglio, è partito il progetto di riqualificazione del Campo Sportivo “La Salute" di via Fabrizio Levera.

A darne l'annuncio l'assessore allo Sport Andrea Ferrero: “Con l'approvazione della variazione di bilancio il Comune mette delle somme importanti per la realizzazione dell'impianto di irrigazione indispensabile e propedeutico al fine di poter eseguire le manutenzioni ordinarie e soprattutto l'importante intervento straordinario che vedrà protagonista l'area sportiva nel mese di settembre”.

La cifra impiegata è di circa 50mila euro, frutto dell'avanzo comunale che l'amministrazione guidata dal sindaco Davide Crovella ha deciso di impiegare in questo settore così da garantire un miglior servizio. Nello specifico, saranno eseguite opere di semina e sabbiatura per dare un nuovo volto al rettangolo di gioco, arena principale della squadra di calcio locale, la Valle Cervo Andorno, oltre di altre realtà del paese. Sarà posizionata anche un'autoclave in prossimità degli spogliatoi, rinnovati completamente da qualche anno, per regolare il flusso dell'acqua. Inoltre, verrà acquistato anche un nuovo trattorino tagliaerba ancor più efficiente così da ottimizzare i costi.

“Sono investimenti indispensabili per dare ulteriore lustro a una delle strutture più belle e suggestive del Biellese dove si può praticare sport e permettere una gestione economica di manutenzione ottimale – sottolinea Ferrero - Per noi lo sport non è solo attività motoria ma elemento fondamentale alla base della comunità: ne è dimostrazione anche la realizzazione del nuovo campo polisportivo in sintetico realizzato l'anno scorso presso le scuole medie. La pratica sportiva ci permette di vivere meglio, a livello fisico e mentale, permette ai giovani di crescere forti fisicamente e mentalmente contrastando fenomeni come il bullismo”.

Lo sport, infatti, trasmette valori quali impegno, disciplina, sacrificio e rispetto, virtù universali che si ritrovano nella vita, nella scuola e nel lavoro. “In un mondo sempre più caotico e frenetico caratterizzato da una perdita generalizzata di riferimenti, investire sullo sport, sulle associazioni e sulle strutture che accolgono le attività non è solo un dovere ma un obbligo morale nei confronti dei nostri cittadini e della comunità - conclude l'assessore del comune di Andorno Micca – Un ringraziamento all'ufficio tecnico e al consiglio comunale che, in sinergia, hanno portato avanti questo progetto”.