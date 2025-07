Biella, ancora alberi a terra per il maltempo: intervento a Vaglio

Ancora piante a terra per il maltempo delle scorse ore. Nella mattinata di oggi, 25 luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel rione di Vaglio, a Biella, per un albero di media grandezza caduto sulla sede stradale. In breve tempo, l'arbusto è stato rimosso dalla careggiata e l'area rimessa in sicurezza dalla squadra.