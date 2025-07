Maltempo a Biella, forti piogge nella notte: crolla una pianta in via Bertodano (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella per una pianta caduta in via Bertodano. La causa sarebbe da attribuire alle intense precipitazioni registrate nella notte.

L'allarme è scattato intorno all'1.30 di oggi, 25 luglio. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a rimuovere l'albero e rimettere in sicurezza l'area interessata nel giro di un'ora. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.