Arriva l'estate, porte aperte in Valsessera al Santuario del Cavallero

Ogni domenica, dalle 14.30 alle 18, a partire dal 27 luglio, si potrà visitare il Santuario del Cavallero. Un'occasione per conoscere la fantastica storia che ha dato vita all’edificio, ammirando anche le stanze dell’Eremita. Avete tempo fino al 7 settembre per immergervi in questa profonda esperienza.