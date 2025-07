Mongrando sempre più “green”, ecco 4 nuovi posti auto dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco di Mongrando)

Passi in avanti a Mongrando verso la mobilità sostenibile. Nei giorni scorsi, sono stati realizzati 4 nuovi posti auto dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici presso l'area parcheggio in via Q. Sella.

A dare l'annuncio sull'iniziativa l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno: “Una postazione che rappresenta un concreto passo avanti verso un futuro più pulito e responsabile. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione all’ambiente e alla qualità della vita nel nostro territorio”.