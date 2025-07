Nuoto pinnato, doppia medaglia in Polonia per Giorgia Destefani

Si sono conclusi i Campionati Europei Assoluti di nuoto pinnato ad Olsztyn, Polonia, dove Giorgia Destefani ha vestito la maglia azzurra insieme all’allenatore Emiliano Zanella, che ha assunto il ruolo di capo delegazione del team Italia.

Destefani, appartenente alla Società Sportiva Pralino, centra tutte le finali e conquista due medaglie. È bronzo nella staffetta 4x200 monopinna, composta da Destefani, Raffaetà, Scagliarini e Leonardi, e nella staffetta 4x100 pinne mista comporta da Destefani, Romano, Magoga ed Orsi.

Nelle gare individuali centra due sesti posti nei 50 e 100 metri pinne, mentre è quarta nella staffetta 4x100 mono e 4x100 mista mista (monopinna-pinne-uomini-donne) e quinta nella 4x50 mono donne.

L’estate sportiva di Destefani non è ancora terminata, gli allenamenti continuano in vista dei Word Games, la competizione più importante per gli sport non olimpionici, a cui prendono parte solo gli 8 migliori atleti al mondo per specialità. L’evento si terrà tra tre settimane in Cina ed è attesissimo dall’intero globo sportivo e dall’atleta dello Sport Club Pralino, che si sta allenando con dedizione in vista di una delle gare più importanti della sua carriera.