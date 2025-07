Incidente a Castelletto Cervo, donna in bici finisce al Pronto Soccorso (foto di repertorio)

Non sarebbero gravi le condizioni di salute di una donna di 69 anni, rimasta coinvolta in un sinistro stradale con un'auto. È successo nella giornata di ieri, 23 luglio, nel comune di Castelletto Cervo.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla ciclista, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente. La biellese è stata poi portata in ospedale per le cure del caso.