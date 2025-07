Andorno Micca, anziano in bici rimasto ferito in una caduta (foto di repertorio)

È finito al Pronto Soccorso per le cure del caso il ciclista di 77 anni che, nella prima serata di ieri, 22 luglio, è rimasto coinvolto in un sinistro in prossimità di una rotonda.

È successo intorno alle 19.30 nel comune di Andorno Micca: stando alle prime ricostruzioni, l'anziano si sarebbe spaventato all'arrivo di un mezzo e sarebbe caduto autonomamente a terra. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme ai Carabinieri.