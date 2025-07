Calcio, la Biellese torna in campo aspettando la Serie D (foto di repertorio)

Con gli occhi puntati verso il prossimo campionato di Serie D, la Biellese è pronta a iniziare anche sul campo la nuova stagione. La preparazione estiva prenderà ufficialmente il via venerdì 25 luglio, con il primo allenamento in programma dalle 17 alle 18.30 presso il campo sportivo di Gaglianico (via Napoli).

Sarà il primo momento di lavoro sul campo agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Luca Prina, con l’obiettivo di costruire al meglio il percorso verso i primi impegni ufficiali di agosto e settembre. Al termine della prima seduta di allenamento è previsto un incontro con gli organi di informazione: parleranno l’allenatore e tre giocatori.

Tutti gli allenamenti della prima fase della pre-season si svolgeranno a Gaglianico e, salvo comunicazioni, saranno a porte aperte anche per i tifosi. Sono 24 i giocatori convocati per l’avvio della preparazione; il gruppo sarà integrato da giovani provenienti dal vivaio e da alcuni atleti in prova.

Questo il programma dei primi tre giorni: venerdì 25 luglio si terrà un allenamento pomeridiano (ore 17.00); sabato 26 avrà luogo una doppia seduta (ore 9.30 e ore 16.30). Poi la squadra pranzerà presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano. Infine, domenica 27 è previsto un allenamento mattutino (ore 9.30).