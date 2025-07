Pray, Loris Miloni lascia il Consiglio Comunale: “Ora mi dedico completamente allo sport”

Loris Miloni ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale di Pray, lasciando ufficialmente il suo incarico di Consigliere con delega ai lavori pubblici. Una scelta dettata non da contrasti politici, ma dalla volontà di seguire fino in fondo la sua più grande passione: lo sport.

“Non avevo il tempo per seguire con attenzione e svolgere accuratamente il mio incarico”, spiega Miloni con sincerità. Il suo impegno sportivo con il team 3 Gambe, insieme agli altri atleti amputati Cesare Galli e Moreno Pesce, richiede energie e presenza costanti. I tre sono protagonisti nel mondo dello skyrunning e dell'ultra trail specialità che li vedono in gara in tutto il territorio nazionale.

“Con il nostro team stiamo ottenendo ottimi risultati che ci impegnano fortemente”, racconta Miloni. “La notizia più bella? Saremo ospiti alle Paralimpiadi di Cortina 2026: un sogno che si realizza”.

Il gruppo, con base operativa in Veneto, è ormai una realtà affermata nel panorama sportivo inclusivo, ma la distanza geografica e la mole degli impegni rendono per Miloni sempre più complicato conciliare sport e politica locale.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e i cittadini per la fiducia – conclude –. È stato un onore lavorare per la mia comunità, ma ora ho scelto di dedicarmi a pieno a un progetto che richiede tutto il mio tempo e le mie energie”.