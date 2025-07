Biella, Lauretana Spa e Circolo I Faggi uniti nello sport: inaugurato il nuovo campo da tennis FOTO e VIDEO

Oggi alle ore 15.00 il Circolo I Faggi alza ufficialmente il sipario sul nuovo campo da tennis “Lauretana”, frutto di una collaborazione pluriennale fra la storica azienda di acque minerali e il club biellese. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato Giovanni Vietti, Amministratore Delegato di Lauretana Spa, il responsabile marketing Edoardo Pampuro e, per I Faggi, Mario Rossi e Maurizio Ribaldone.

«Siete stati al nostro fianco fin dall’inizio, condividendo con noi il piccolo grande sogno di preservare questa struttura -, ha dichiarato Rossi, ringraziando l’azienda per il sostegno costante - Per noi contano prima di tutto l’amore per il territorio e la valenza sociale di questo impianto, oltre qualunque aspetto commerciale: la vostra presenza lo dimostra in modo tangibile».

Legare il marchio Lauretana ai valori di qualità e benessere significa, per il gruppo di Graglia, puntare con decisione sullo sport: «Lo sport è l’attività che fa stare bene – ha spiegato Vietti – ed è naturale per noi sostenerlo». La proposta di intitolare un campo alla società è arrivata direttamente dalla direzione del Circolo I Faggi e l’adesione è stata immediata: «Spero che altre realtà del territorio vogliano seguire l’esempio e “adottare” un campo a loro volta», ha aggiunto il manager.

L’impegno di Lauretana per la promozione di uno stile di vita sano si estende ben oltre i confini provinciali. Sul piano nazionale l’azienda è partner della Federazione Italiana Fitness e di numerosi eventi ciclistici organizzati da RCS Sport, dal Giro d’Italia al Giro di Lombardia fino alla Milano‑Sanremo. In ambito locale, il sostegno abbraccia tennis, gare ciclistiche e podistiche che animano il Biellese durante tutto il corso dell'anno.

Interpellato su un suo possibile ritorno in campo, Vietti ha risposto con un sorriso: «Da ragazzo giocavo a tennis; sono alcuni anni che non impugno la racchetta. Prima mi rimetto in forma e poi potrò tornare in campo».