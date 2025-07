Rally, battuta d'arresto per Corrado Pinzano al Valli Ossolane

La competizione, sulle strade del Verbano Cusio Ossola, si era avviata con l’immediato attacco al vertice da parte di Corrado Pinzano con al fianco il fido Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, passando al comando davanti ad una nutrita schiera di inseguitori.

Proprio con le prime prove speciali Pinzano e Turati avevano fatto strategia perfetta con la scelta degli pneumatici per affrontare al meglio le prove speciali bagnate dalla pioggia e dando l’ennesima prova di forza, quella che gli ha consentito di aggiudicarsi già due gare quest’anno. Purtroppo, durante la quinta prova speciale “Crodo”, un errore di valutazione di una curva ha fatto sbattere la Skoda contro un muretto rendendo inevitabile il ritiro. Resta l’amaro in bocca per una prestazione che sino a quel momento era stata perfetta, riuscendo ad arginare i ripetuti attacchi dei competitor locali, provando a intascare un nuovo successo che avrebbe sistemato l’argomento campionato per il girone B.

Così parla il driver biellese: “Purtroppo ho fatto un errore di valutazione, peccato era una curva semplice ed invece ci ha traditi. Siamo sempre un po’ appesi al classico filo, il ritmo è sempre molto alto, l’errore ci sta, a volte va bene, a volte no. Ad esempio, sulla temuta “Cannobina”, 24 chilometri assai insidiosi con la strada indecifrabile dall’acqua in alcuni tratti, non abbiamo commesso un singolo errore, la gara l’avevamo preparata assai bene. Per il campionato cambia poco, rimane l’amarezza delle prestazioni fatte, dal punto di vista velocistico siamo estremamente soddisfatti. Stavamo infatti tenendo testa a grandi piloti che nel passato hanno saputo tenere in scacco campioni italiani e questo è il propellente che ci stimola ad andare avanti, ci aspettano altri impegni di valore dove vogliamo ribadire la nostra forza”.

La stagione di Pinzano e Turati proseguirà con il Rally Piancavallo, il 30/31 agosto, con il quale torna il girone A del Trofeo Italiano Rally.