Sogno di una notte di mezza estate, spettacolo a Roppolo

Domenica 27 luglio, alle 17, in via Giovanni Battista di Bricherasio, a Roppolo, si potrà assistere ad uno spettacolo teatrale itinerante, che metterà in scena “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

L’evento è stato organizzato da Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio. I costumi sono stati realizzati da Laura Artuffo, il maestro è Loretta Borrelli e la regia e l’adattamento sono stati affidati ad Antonella Paglietti.Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la manutenzione degli stabili.