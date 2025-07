Mongrando, pollici in alto per il soggiorno montano di Auser (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando Michele Teagno Sindaco)

Ha riscosso ottimi giudizi il soggiorno montano organizzato da Auser. Erano presenti anche 9 residenti di Mongrando, aderenti all'iniziativa, come sottolineato dall'amministrazione comunale sui propri canali social: “Con la collaborazione, nata qualche mese fa, tra il Comune di Mongrando e l'associazione Auser ci sono molte opportunità per trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Per l'occasione, ricordiamo che la convenzione prevede il costo associativo ad Auser per i residenti a Mongrando, a carico del Comune”.