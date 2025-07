Sordevolo, gusto e tradizione: aperitivo al Museo della Passione FOTO

Si è svolto domenica 20 luglio, in occasione della festa della Madonna del Carmine, l’aperitivo gratuito al Museo della Passione di Sordevolo, in via Antonio Petiva. L’iniziativa, che da oltre quindici anni rappresenta un appuntamento fisso per la comunità locale, ha preso il via alle 11:30, subito dopo la Messa celebrata nella Chiesa di Santa Marta.

Protagonisti dell’aperitivo sono stati i prodotti tipici locali: salumi, formaggi e prosecco hanno accompagnato il momento conviviale, offerto ai presenti. Gusto e riflessione sui valori dell’identità locale e sull’importanza della sostenibilità: l’intero evento è stato plastic free e ha previsto opzioni gluten free per garantire una partecipazione inclusiva e accessibile a tutti.

Al termine dell'aperitivo è stata offerta la possibilità di visitare il Museo della Passione, realtà culturale centrale per la comunità di Sordevolo. Il museo custodisce la memoria storica della celebrazione della Passione di Sordevolo, una rappresentazione teatrale unica nel suo genere che da secoli anima il paese, coinvolgendo generazioni intere, dai bambini agli anziani. Più che una semplice manifestazione, la Passione è un’esperienza collettiva che attraversa la vita di ogni abitante, radicandosi profondamente nel tessuto sociale e spirituale della comunità, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di conoscenze, pratiche e riti che caratterizza il paese e l'intero Biellese.

Nel segno della continuità, è già stato annunciato un secondo appuntamento per domenica 27 luglio, questa volta dedicato alla scoperta del paesaggio e dei sapori biellesi, in collaborazione con La Trappa e con il Museo Archivio Vercellone. Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà comunicato nei prossimi giorni, ma è già certo che la partecipazione sarà libera e senza necessità di prenotazione.