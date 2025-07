Iron Jiu Jitsu Biella, allievi in crescita e risultati da podio nelle ultime gare FOTO

Nel corso delle ultime settimane, il team Iron Jiu Jitsu Biella, che si allena presso la palestra Paul Fit Combat, ha preso parte a una serie di competizioni di Brazilian Jiu Jitsu, ottenendo importanti risultati e dimostrando un costante percorso di crescita, sia a livello individuale che di squadra.

Tutto è iniziato il 29 giugno, con la gara AJP di Bologna, uno degli eventi più seguiti del circuito Abu Dhabi Pro. A rappresentare il team sono stati Kleiton Pereira, istruttore e guida tecnica del gruppo, e Cecilia Schellino, una delle atlete più attive. Entrambi hanno portato sul tatami la determinazione e lo stile di Iron Jiu Jitsu Biella, aprendo una serie di weekend ricchi di impegno e passione.

Il fine settimana successivo, il 5 luglio, Kleiton Pereira ha partecipato alla prestigiosa IBJJF a Jesolo, competizione di livello internazionale. Qui ha conquistato il secondo posto nella sua categoria e il secondo posto anche negli assoluti, in una cornice altamente competitiva. Il giorno seguente, domenica 6 luglio, gli allievi sono scesi sul tatami alla BJJ Italia, confermando il buon lavoro svolto in palestra. Gregorio Peila ha brillato con un’ottima performance, vincendo la sua categoria contro un avversario più giovane ma superato con lucidità e tecnica.

Gustavo Nogueira ha ottenuto un meritato terzo posto, lottando con determinazione contro un atleta più esperto. Niccolò Trivero, al suo debutto ufficiale in gara, ha affrontato avversari molto forti: pur non conquistando la medaglia, ha mostrato carattere e voglia di crescere. A chiudere questo ciclo di appuntamenti è stata la tappa internazionale in Brasile: il 12 luglio, Kleiton Pereira ha partecipato alla IBJJF di Rio de Janeiro, portando con sé l’identità e i colori di Iron Jiu Jitsu Biella anche oltreoceano. Un’esperienza che rafforza il legame tra le radici del Brazilian Jiu Jitsu e il lavoro che giorno dopo giorno si costruisce in Italia.

"Sono felice di poter partecipare alle gare non solo per la mia crescita, ma soprattutto perché vedo che i miei allievi prendono esempio e sono motivati a mettersi in gioco anche loro — afferma Kleiton Pereira — Non solo in gare locali, ma anche in contesti nazionali e internazionali. Il lavoro quotidiano in palestra sta dando i suoi frutti, e non ci fermiamo nemmeno in estate: continuiamo ad allenarci con l’obiettivo di portare nuovi risultati. Voglio anche sottolineare quanto sia importante il contributo di chi si allena con costanza pur non gareggiando: sono loro che creano l’energia quotidiana in palestra e danno forza e motivazione a chi porta il nome del team in competizione."

Il team Iron Jiu Jitsu Biella, attivo presso la palestra Paul Fit Combat, continua così a crescere, allenamento dopo allenamento, costruendo atleti forti e uniti da una passione comune, dentro e fuori dal tatami.